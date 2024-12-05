Перемены в школах Братска: классическая музыка вместо звонков уже в 2025 году

В 2025 году Братск станет частью всероссийской музыкальной инициативы от Минпросвещения РФ — проекта «Музыка вместо звонков», который заменит традиционные школьные звонки фрагментами из известных классических произведений.
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