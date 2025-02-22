Началась проработка возвращения в Россию Пугачёвой. После долгого затишья

Новости о Пугачёвой и её семействе после долгого затишья появляются одна за другой. Неужели началась проработка возвращения в Россию "примадонны", столько раз оскорбившей свой народВсем известно выражение: "Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно".