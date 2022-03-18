Происшествия

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Завершено расследование уголовного дела коррупционной направленности

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего  начальника регистрационно-экзаменационного отделения (дислокация г.

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