Россияне назвали Пушкина, Толстого и Достоевского главными символами страны

Россияне назвали топ-4 исторических символов страны. На первом месте – классики мировой литературы (59%), такие как Пушкин, Толстой и Достоевский, на втором – собор Василия Блаженного (41%), на третьем – Большой театр (40%), на четвертом – Кремль (39%).