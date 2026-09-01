Россияне назвали Пушкина, Толстого и Достоевского главными символами страны

Россияне назвали топ-4 исторических символов страны. На первом месте – классики мировой литературы (59%), такие как Пушкин, Толстой и Достоевский, на втором – собор Василия Блаженного (41%), на третьем – Большой театр (40%), на четвертом – Кремль (39%).
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