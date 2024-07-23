Михаил Мишустин провел рабочую встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

НОВОСИБИРСК, 23 июля, ФедералПресс. Как доложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину губернатор Новосибирской области Андрей Травников, драйвером роста экономики региона является обрабатывающая промышленность, прежде всего высокотехнологичных отраслей.
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