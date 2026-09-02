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ТАСС

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Херсонская область ищет на ВЭФ контакты для развития альтернативной энергетики

Херсонская область ищет на ВЭФ контакты для развития альтернативной энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Делегация из Херсонской области намерена использовать площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) для поиска контактов под развитие в своем регионе альтернативной энергетики.

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