Херсонская область ищет на ВЭФ контакты для развития альтернативной энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Делегация из Херсонской области намерена использовать площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) для поиска контактов под развитие в своем регионе альтернативной энергетики.
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