Сводка по работе метро в Петербурге в связи с "Бессмертным полком": Станция «Площадь Александра Невского 1» закрыта на вход, работает только на выход.
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Сводка по работе метро в Петербурге в связи с "Бессмертным полком": Станция «Площадь Александра Невского 1» закрыта на вход, работает только на выход.