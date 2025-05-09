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Мойка78.ру Новости СПб

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Сводка по работе метро в Петербурге в связи с "Бессмертным полком": Станция «Площадь Александра Невского 1» закрыта на вход, работает только на выход.

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