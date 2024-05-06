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Безпалько: США направят свои войска в зону конфликта в последнюю очередь

Безпалько: США направят свои войска в зону конфликта в последнюю очередь

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько рассказал РИА Новости, что США направят свои войска в зону конфликта на Украине лишь в крайнем случае, но до этого будут стремиться поддерживать Киев чужими руками.

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