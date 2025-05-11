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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альдо – после поражения Захаби: «Думаю, вы видите меня в последний раз. Больше не могу»

«Спасибо UFC за все. Думаю, во мне больше нет сил продолжать. Это было тяжелая неделя. И дело не только в велогонке.

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