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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек СКА Подберезкин о поколениях: «Сейчас можешь сказать что-то молодому – и получишь пять слов в ответ. Все воспринимается в штыки»

Хавбек СКА Подберезкин о поколениях: «Сейчас можешь сказать что-то молодому – и получишь пять слов в ответ. Все воспринимается в штыки»

— В чем главные трудности с нынешней молодежью? ​​​​​​​— Поколение другое, чем мы. Раньше ты не мог ни слова, ни полслова сказать.

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