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Раскрыт смысл ликвидации главы политбюро ХАМАС израильскими военными

Раскрыт смысл ликвидации главы политбюро ХАМАС израильскими военными

Ликвидация главы политбюро палестинского радикального исламского движения ХАМАС Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана.

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