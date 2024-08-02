Раскрыт смысл ликвидации главы политбюро ХАМАС израильскими военными

Ликвидация главы политбюро палестинского радикального исламского движения ХАМАС Исмаила Хании стала демонстрацией силы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на обстрел Голанских высот со стороны Ливана.
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