Слухи о зависимости и отношения с выпавшей из окна моделью: как складывается жизнь строптивого сына Анны Михалковой Андрея Бакова

Анна Михалкова – старшая дочь прославленного российского режиссера Никиты Михалкова. Наследница кинодеятеля пошла по отцовским стопам и стала одной из самых успешных и востребованных отечественных актрис.
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