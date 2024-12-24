Жоао Фонсека: «Надеюсь, что смогу добиться того же или даже большего, чем Синнер и Алькараса»

На прошлой неделе бразилец победил на молодежном итоговом турнире, не проиграв ни одного матча. «Если бы в начале года Жоао сказали, что он сделает все то, что сделал в этом году, он бы подумал, что это невероятно.
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