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iPhone 20 Pro получит экран 6,41 дюйма без рамки — Apple тестирует новый дизайн

iPhone 20 Pro получит экран 6,41 дюйма без рамки — Apple тестирует новый дизайн

Компания экспериментирует с изогнутой панелью и уменьшенным вырезом под фронтальную камеру Apple уже начала проработку дисплеев для будущей серии iPhone 20 Pro, сообщает известный инсайдер Digital Chat Station.

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