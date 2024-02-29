Не подходите к медвежонку. Как уберечь себя и не навредить хищнику

В Международный день белого медведя для учащихся четвёртой салехардской школы провели экоурок. Лекторами выступили сенатор Совета Федерации страны Владимир Пушкарёв и первый заместитель главы администрации города Андрей Барышников.
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