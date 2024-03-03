Первый вице-спикер Госдумы Жуков: Условия для участия россиян в Олимпиаде неприемлемы

Первый заместитель Председателя ГД, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил РИА Новости, что российским спортсменам выставляют неприемлемые условия для участия в летних Олимпийских играх, которые планируется провести в Париже.
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