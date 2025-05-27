Алексей Тан

Трамп заявил, что проблемы Украины связаны с незакрывающимся ртом Зеленского ================ = А ни чего другого ... Этот торгаш и сказать не в состоянии... , тем более .. в 2018-ом.. это ОН!... первым стал поставлять ЗЕЛЕНСКОМУ... летальное вооружение (Джавелины)... а сейчас, как и родственничек ОБРЕЗАННЫХ... только СЛОВЕСНУЮ ОТРЫЖКУ... в состоянии производить.