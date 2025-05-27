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Трамп заявил, что проблемы Украины связаны с незакрывающимся ртом Зеленского

Трамп заявил, что проблемы Украины связаны с незакрывающимся ртом Зеленского

В ночь на 25 мая российские Воздушно-космические силы провели одну из самых масштабных атак на территорию Украины, задействовав усовершенствованные дроны «Герань» и разнообразные типы ракетного вооружения.

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Комментарии
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Алексей Тан
Трамп заявил, что проблемы Украины связаны с незакрывающимся ртом Зеленского ================ =   А ни чего другого ... Этот торгаш и сказать не в состоянии... , тем более .. в 2018-ом.. это ОН!... первым стал поставлять ЗЕЛЕНСКОМУ... летальное вооружение (Джавелины)... а сейчас, как и родственничек ОБРЕЗАННЫХ... только СЛОВЕСНУЮ ОТРЫЖКУ... в состоянии производить.
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