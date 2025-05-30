Военные России захватили "легендарный" детектор дронов "Сахарок".

Группировка "Север" захватила украинский детектор дронов "Сахарок" в Сумской области. Офицер "Витязь" заявил, что устройство и средства связи переданы в специализированные лаборатории Вооружённых сил России для изучения.
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