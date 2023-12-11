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Царьград

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Прощай, американец: Обновлённые "Аллигаторы" начали воевать в зоне СВО

Прощай, американец: Обновлённые "Аллигаторы" начали воевать в зоне СВО

Минобороны России сообщило о появлении новейших боевых вертолётов Ка-52М на Донецком направлении. Группа модифицированных "Аллигаторов" нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника.

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