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Участника ShinyHunters задержали после взлома системы ФБР

Участника ShinyHunters задержали после взлома системы ФБР

Правоохранительные органы Иордании задержали Саифа аль‑Дин Хадера, которого источники Reuters называют участником хакерской группировки ShinyHunters .

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