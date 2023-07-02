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Документальный фильм российского режиссера победил на итальянском фестивале

Документальный фильм российского режиссера победил на итальянском фестивале

Съемочной группе приходилось работать при температуре в -60 градусов Документальный фильм "Голоса Арктики" российского режиссера Ивана Вдовина завоевал приз в номинации "Лучший фильм в секции Location denied" на международном фестивале в Италии.

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