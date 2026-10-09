«Поющие мосты» посвятят юбилею Ольги Петровой две октябрьские ночи

Звуковое шоу «Поющие мосты» посвятит две октябрьские ночи юбилею композитора Ольги Петровой. Программа прозвучит над Невой в ночь с 9 на 10 и с 10 на 11 октября.
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