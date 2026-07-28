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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабрегас о Манчини в сборной Италии: «Мне он всегда нравился, я следил за ним еще во времена «Сити». Он показал, как нужно работать, когда выиграл Евро»

Сеск Фабрегас высказался о возвращении Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии.  «Мне всегда нравился Манчини.

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