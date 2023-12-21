Андрей Виноградов: «Необходима защита собственного производства от демпинга!»

Подшипники — вещь довольно специфическая, узкоспециальная. Однако и в этом деле фактически проявились все сложные нюансы наших сегодняшних экономических отношений с Китаем, особенно в рамках взаимодействия по поводу известной «Инициативы пояса и пути» (ИПП, именно так сегодня принято переводить «идай илу», то, что первоначально мы называли «один пояс, один путь», сокращая до неприличного ОПОП), рассказал Vgudok Андрей Виноградов, к.