В Ханты-Мансийске зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

В Ханты-Мансийске зафиксировали новый температурный рекорд. 29 июля воздух в городе прогрелся до 34,9 градуса, что стало самым высоким показателем для этой даты за всю историю метеонаблюдений, сообщили в Ханты-Мансийском ЦГМС.