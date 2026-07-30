В Ханты-Мансийске зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений

В Ханты-Мансийске зафиксировали новый температурный рекорд. 29 июля воздух в городе прогрелся до 34,9 градуса, что стало самым высоким показателем для этой даты за всю историю метеонаблюдений, сообщили в Ханты-Мансийском ЦГМС.
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