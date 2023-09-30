Игорь Левитас: О пиаре и короткой жизни тараканов-русофобов Актер Анатолий Белый (Вайсман). Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Периодически на страницах разных изданий возникает вопрос: «Ну зачем вы пишете о тех, кто уехал.