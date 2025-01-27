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В Польше осудили слова Маска о чрезмерном стыде немцев за преступления нацистов

В Польше осудили слова Маска о чрезмерном стыде немцев за преступления нацистов

Туск осудил слова Маска о внимании к чувству вины немцев за прошлое Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов.

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