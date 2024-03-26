Автоэксперт Рязанов: самой проблемной моделью Skoda является кроссовер Kodaiq

Самой проблемной моделью Skoda в плане обслуживания можно назвать кроссовер Kodaiq. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.
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