Прибывшие по заказу Шойгу в Россию "игрушки" из Северной Кореи и Ирана стали ещё тяжелее

Америка снова в шоке! У неё это принято вообще в последнее время… Она пишет о том, что Северная Корея и Иран массово поставляют оружие в Россию, причём оружие серьёзное: от артиллерийских систем и беспилотников теперь уже перешли к ракетным системам.