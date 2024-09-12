В Европе заявили о нежелании защищать Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у страны нет желания защищать Украину. В этом он признался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись которого доступна в Telegram.