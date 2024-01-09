В Евпатории и Ялте ищут доноров крови

Республиканский «Центр крови» обновил данные потребности учреждения в запасах донорской крови. Фото: Михаил Гладчук«Очень ждем доноров с группой крови и резус-фактором, которые отмечены в светофоре красным и желтым! Обязательно возьмите с собой паспорт и СНИЛС.
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