На запад страны перебрасывают приморских военнослужащих

Подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморской крае, выполнят учебно-боевые задачи на межвидовом полигоне Капустин Яр (Астраханская область), в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению СКШУ "Восток-2022", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.