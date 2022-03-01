На запад страны перебрасывают приморских военнослужащих

Подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приморской крае, выполнят учебно-боевые задачи на межвидовом полигоне Капустин Яр (Астраханская область), в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению СКШУ "Восток-2022", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
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