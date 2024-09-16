«Аль-Ватан»: Буданов* контактирует с «Нусрой» для вербовки террористов для ВСУ

Руководитель главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов* находится в хороших отношениях с главой террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»** (бывшей «Нусры»**) и обсуждает с ним вопрос вербовки сирийских боевиков для участия в боях на Украине против России.