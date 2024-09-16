Руководитель главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов* находится в хороших отношениях с главой террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»** (бывшей «Нусры»**) и обсуждает с ним вопрос вербовки сирийских боевиков для участия в боях на Украине против России.
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