За убийство четырех человек и покушение на убийство трех лиц осужден военнослужащий запрещенного в РФ националистического полка «Азов»

Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора старшему пулеметчику отдельного отряда специального назначения «Азов» Национальной Гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации) Сергею Михайленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии