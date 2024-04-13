Из перинатального центра в Оренбурге эвакуировали новорожденных и беременных

Младенцев и беременных экстренно эвакуировали из здания перинатального центра в Оренбурге. Решение о вывозе пациенток и новорожденных приняли вечером 12 апреля в региональном минздраве, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии