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Из перинатального центра в Оренбурге эвакуировали новорожденных и беременных

Из перинатального центра в Оренбурге эвакуировали новорожденных и беременных

Младенцев и беременных экстренно эвакуировали из здания перинатального центра в Оренбурге. Решение о вывозе пациенток и новорожденных приняли вечером 12 апреля в региональном минздраве, сообщает пресс-служба ведомства.

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