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В Словакии высказались о роли СССР в победе над фашизмом

В Словакии высказались о роли СССР в победе над фашизмом

Победа над фашизмом во Второй мировой войне была бы невозможной без участия СССР. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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