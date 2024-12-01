В Словакии высказались о роли СССР в победе над фашизмом

Победа над фашизмом во Второй мировой войне была бы невозможной без участия СССР. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).