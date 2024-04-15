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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-пилот «Ф-1» Бутсен: «У Леклера выше скорость и больше потенциал для побед, чем у Сайнса»

Бывший пилот «Формулы-1» Тьерри Бутсен оценил ситуацию в «Феррари», которая предпочла оставить Шарля Леклера и не продлевать контракт с Карлосом Сайнсом.

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