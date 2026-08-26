«Сталина нет на это г*****»: из-за ареста директора «ТулаДрон» россияне требуют ужесточения наказаний за мошенничество в оборонке

Nikolia Vovchenko

Игорь Максаков Что нет идеологии, совсем не смешо, да и дураки только смеются над этим, а вы к каким относитесь? Сами скажите что-нибудь толкового, а то какой-то бред несёте, что даже не понятно в какую сторону вонь идёт! Кого защищаете?

Существуют общие законы построения и управления сложными социальными системами(т. е. государствами) Вы, же пытаетесь их игнорировать и показываете своё невежество в знаниях. Во всем мире нет ни одного государства без любого из 5 способов управления