Телеканал "78" Уже третья компания-производитель БПЛА за это лето оказалась под пристальным вниманием российских силовиков из-за возможных «мутных схем».
«Сталина нет на это г*****»: из-за ареста директора «ТулаДрон» россияне требуют ужесточения наказаний за мошенничество в оборонке
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Игорь Максаков
Что нет идеологии, совсем не смешо, да и дураки только смеются над этим, а вы к каким относитесь? Сами скажите что-нибудь толкового, а то какой-то бред несёте, что даже не понятно в какую сторону вонь идёт! Кого защищаете?
Существуют общие законы построения и управления сложными социальными системами(т. е. государствами) Вы, же пытаетесь их игнорировать и показываете своё невежество в знаниях. Во всем мире нет ни одного государства без любого из 5 способов управления
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4 н.
Ирина Черных
Nikolia Vovchenko
Существуют общие законы построения и управления сложными социальными системами(т. е. государствами) Вы, же пытаетесь их игнорировать и показываете своё невежество в знаниях. Во всем мире нет ни одного государства без любого из 5 способов управления
Законы, конечно, существуют, но соблюдать их или нет - это отдельное решение. Часто привычка перетягивать одеяло на себя не вдохновляет к подчинению каким-то там законам.
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4 н.
Nikolia Vovchenko
Ирина Черных
Законы, конечно, существуют, но соблюдать их или нет - это отдельное решение. Часто привычка перетягивать одеяло на себя не вдохновляет к подчинению каким-то там законам.
Вы, хотя бы понимаете о чём речь или лишь бы написать ...
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3 н.
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