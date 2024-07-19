Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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“Вчера были задержаны 4 ваших коллеги, которые воровали деньги из казны МО”: Белоусов жёстко прошёлся по депутатам, выступая в Госдуме

“Вчера были задержаны 4 ваших коллеги, которые воровали деньги из казны МО”: Белоусов жёстко прошёлся по депутатам, выступая в Госдуме

Project SFERA Live На очередном заседании Государственной Думы министр обороны Андрей Белоусов сделал заявление, которое потрясло собравшихся депутатов и вызвало бурное обсуждение.

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Комментарии
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Артем Казаков
самому-то не смешно?Сходите  мозгов прикупите себе,положил онДа срать ему было на всё и всех,.Даже когда Путин ему писю к носу подвёл с его махинациями и финансированием его конторы,он упорно отказывался и своё гнал,не признавая вины.Так что не надо тут  вату в уши вкручивать.Вор он был и сволочь,которая против  страны выступил в тяжёлый для неё момент.так что ,сдох и слава богу,сейчас его черти на вертеле крутят
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9 час.
Игорь Костоглод
Никогда этого не будет. Чёрного кобеля не отмоешь добела...
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7 час.
Геннадий Бухтояров
вот и появились новые НАВАЛЬНЫЕ  и  УДАЛЬЦОВЫ ......а где фамилии преступников и должности ????....вот что убьет россию .... предательство чиновников ....
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3 час.

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