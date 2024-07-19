“Вчера были задержаны 4 ваших коллеги, которые воровали деньги из казны МО”: Белоусов жёстко прошёлся по депутатам, выступая в Госдуме

Артем Казаков

самому-то не смешно?Сходите мозгов прикупите себе,положил онДа срать ему было на всё и всех,.Даже когда Путин ему писю к носу подвёл с его махинациями и финансированием его конторы,он упорно отказывался и своё гнал,не признавая вины.Так что не надо тут вату в уши вкручивать.Вор он был и сволочь,которая против страны выступил в тяжёлый для неё момент.так что ,сдох и слава богу,сейчас его черти на вертеле крутят