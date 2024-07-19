“Вчера были задержаны 4 ваших коллеги, которые воровали деньги из казны МО”: Белоусов жёстко прошёлся по депутатам, выступая в Госдуме
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На очередном заседании Государственной Думы министр обороны Андрей Белоусов сделал заявление, которое потрясло собравшихся депутатов и вызвало бурное обсуждение.
Комментарии
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самому-то не смешно?Сходите мозгов прикупите себе,положил онДа срать ему было на всё и всех,.Даже когда Путин ему писю к носу подвёл с его махинациями и финансированием его конторы,он упорно отказывался и своё гнал,не признавая вины.Так что не надо тут вату в уши вкручивать.Вор он был и сволочь,которая против страны выступил в тяжёлый для неё момент.так что ,сдох и слава богу,сейчас его черти на вертеле крутят
Никогда этого не будет. Чёрного кобеля не отмоешь добела...
вот и появились новые НАВАЛЬНЫЕ и УДАЛЬЦОВЫ ......а где фамилии преступников и должности ????....вот что убьет россию .... предательство чиновников ....
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