Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов Автор: Валентин Меликов В Кремле подтвердили, что ядерную доктрину России обновили в кратчайшие сроки.
«Первый удар будет по Лондону»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Пора кончать с этими "передачами" оружия!
Ответить
16 час.
Eduard
Молодцы! А то начинаются клясттся,что первыми не нанесут ядерный удар.Вам не кажется,что это глупо? Значит по нас можно врезать,а мы улыбаться должны?
Ответить
16 час.
Игорь Васиков
Куда-бы небыл направлен ядерный удар, Лондон и Вашингтон первые. Только так!
Ответить
11 час.
Свежие комментарии