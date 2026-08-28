«Ответили, что НХЛ запретила вести переговоры с клубами КХЛ». Обладатель Кубка Стэнли отказал московскому «Динамо»

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Бадюков заявил, что клуб «Каролина Харрикейнз», являющийся действующим обладателем Кубка Стэнли, отказался вести с динамовцами переговоры по аренде нападающего Ивана Рябкина, сославшись на запрет НХЛ.
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