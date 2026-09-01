Северокорейские хакеры перевели десятки миллионов долларов через Hyperliquid

Связанные с Северной Кореей хакеры из группировки Lazarus за последние недели переместили через децентрализованную платформу Hyperliquid десятки миллионов долларов.
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