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Вести Севастополь

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«Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

ФАС России: мобильные операторы «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе.С 28 февраля во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

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