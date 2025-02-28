ФАС России: мобильные операторы «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе.С 28 февраля во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана, сообщили в Федеральной антимонопольной службе.