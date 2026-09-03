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Общались с женой убитого от его имени: детали жестокой расправы в Подмосковье

Общались с женой убитого от его имени: детали жестокой расправы в Подмосковье

"112" В подмосковном Видном арестовали местного жителя, который убил и расчленил знакомого. По версии следствия, конфликт произошел во время застолья – мужчина получил удар ножом в шею.

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