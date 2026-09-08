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Живая Кубань

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Зерновая сделка России и Украины: объяснение Сергея Лаврова

Зерновая сделка России и Украины: объяснение Сергея Лаврова

Зерновая сделка России и Украины: объяснение Сергея ЛавроваВозврат к черноморской зерновой инициативе для России невозможен и неприемлем — с таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Андрейизменено

Я херею с вас ... Какая к дьяволу может быть "сделка" со страной, с которой идёт война? Вас, тех кто и прошлую сделку поддерживал и обеспечивал нужно колесовать ... Или четвертовать всё же гуманней? Да пофиг ... Ещё на кол посадить и сжечь(((