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9 вопросов о щитовидке

9 вопросов о щитовидке

Небольшая щитовидная железа имеет отношение ко всему, что происходит внутри нас. Профессор, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина отвечает на вопросы о здоровье этого уникального органа, управляющего целым организмом, а также о важности йода.

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