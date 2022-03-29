9 вопросов о щитовидке

Небольшая щитовидная железа имеет отношение ко всему, что происходит внутри нас. Профессор, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина отвечает на вопросы о здоровье этого уникального органа, управляющего целым организмом, а также о важности йода.
Небольшая щитовидная железа имеет отношение ко всему, что происходит внутри нас. Профессор, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина отвечает на вопросы о здоровье этого уникального органа, управляющего целым организмом, а также о важности йода.
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