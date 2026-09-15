БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Альтернатива для Европы. Чего ждать России от победы «адэгейцев»?

Альтернатива для Европы. Чего ждать России от победы «адэгейцев»?

«Популистскую» АдГ следует определять как реальную социал-консервативную силу Сергей Аксёнов На фото: избирательная партия АдГ на государственных выборах Германии 2026 года (Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ ТАСС) В России с интересом наблюдают метаморфозы, происходящие в немецком политикуме в связи с триумфальным результатом партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах.

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