Альтернатива для Европы. Чего ждать России от победы «адэгейцев»?

«Популистскую» АдГ следует определять как реальную социал-консервативную силу Сергей Аксёнов На фото: избирательная партия АдГ на государственных выборах Германии 2026 года (Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ ТАСС) В России с интересом наблюдают метаморфозы, происходящие в немецком политикуме в связи с триумфальным результатом партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах.
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