Московские эксперты Минздрава оценили гематологическую службу в Брянской области

В Брянскую область прибыла для проверки делегация НМИЦ гематологии Минздрава России. Их целью стала оценка гематологической службы в регионе на базе первой областной больницыВ Брянскую область прибыла для проверки делегация НМИЦ гематологии Минздрава России.
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