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Казан кафесында 33 кеше эчәк инфекциясе йоктырган

Эчәк инфекциясе йоктыруның 33 очрагы Казанның Беломорская урамында урнашкан NAN Кебаб кафесы клиентларында ачыкланган.

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