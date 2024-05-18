Гарибашвили: участие глав МИД в митинге стало вмешательством в дела Грузии

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела Грузии выступление министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси против закона об иностранных агентах.
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